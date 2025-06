Registran éxodo de serpientes a casas

Este fin de semana se presentó un fenómeno generalizado en asentamientos de la periferia, sobre todo, en fraccionamientos Azteca, Satélite y Misiones del Puente, donde un éxodo de serpientes se dirigió a las viviendas provocando temor entre amas de casa y niños.

Luz Macario Jasso, vecino de fraccionamiento Azteca, fue el primero en alertar de esta invasión que se prolongó durante todo el viernes.

De acuerdo a los reportes, los reptiles penetraron hasta adentro de los domicilios.

"A mí se me metió a mi casa una negra, bien larga, con líneas amarillas; mi esposo rompió todas las paredes y nomás no apareció y sacamos todos los muebles y la ropa pieza por pieza y no apareció; a mí se me echó encima bien feo; yo estaba en el baño y, cuando corrí para que la mataran, se metió por atrás del refri", comentó Izamar Cavazos Garza, joven ama de casa, quien agregó:

"Pero ya no apareció y checaron el motor y todo lo del refri y nomás no, y ahorita salió una de la esquina y se metió en nuestro solar y la andábamos buscando y tampoco se ve; ahorita es temporada, yo tengo niños chiquitos y ni en la casa los quiero tener por miedo a que salga la víbora", dijo con temor la joven ama de casa.

Víboras también fueron avistadas en Misiones del Puente.

Otro testimonio fue el de la señorita Beatriz Salas, quien sobre este particular comentó: "En mi cuarto matamos una igual aquí, en la Azteca, pero me imagino que salieron de aquí de enfrente donde están moviendo todo, donde están construyendo casas nuevas", dijo a modo de explicación del por qué de este fenómeno.

Este mismo suceso se presentó el mismo día en el fraccionamiento Misiones del Puente. La versión que manejaron los vecinos es por la temporada de apareamiento de las serpientes, otra fue por invasión o afectación de su hábitat e incluso las altas temperaturas. Lo cierto es que estos incidentes se pueden reportar a Protección Civil al 899-934-70-00.