Trabajos de riesgo

Trabajadores de diversos rubros que desempeñan labores pesadas, a la intemperie o riesgosas, siguen exponiendo sus vidas y su integridad física por falta de equipo y garantías.

Por la mañana, siendo las 11:00 horas, vecinos de fraccionamiento Río Bravo reportaron a empleados de impermeabilización realizando trabajos sin protección alguna a sólo centímetros de líneas de mediana tensión.

Fue en el entronque de calles San Luis y Tuxtla Gutiérrez en donde se ubicó a un grupo de trabajadores de impermeabilización realizando los preparativos para la aplicación de material.

No obstante, el contratista, representante de la empresa, no delimitó el área de riesgo para que los empleados no se expusieran a electrocución.

Sobre este particular se pudo constatar que la Inspección del Trabajo en Río Bravo no opera de forma local, sino itinerante, con visitas “agendadas”, lo que no permite detectar los riesgos laborales y corregirlos.

Al respecto, se entrevistó al procurador auxiliar del Trabajo, José Raymundo Camacho Segovia, quien informó que la titularidad de la Inspección la siguie ostentando Francisco Ponce Arratia.

“Las inspecciones son programadas”, el inspector tiene una agenda y se basa en ella para visitar los centros de trabajo”, argumentó el funcionario en mención.

A diferencia del pasado, cuando la Inspección del Trabajo era permanente en este municipio, ahora los riesgos laborales en puntos de trabajo transitorios no son objeto de revisión.