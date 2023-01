Sentencian a otro de los homicidas de ingeniero

De profesión ingeniero, la víctima quedó sin vida dentro de la unidad, la cual de acuerdo a peritajes, recibió cientos de balas.

Tres años después, otro implicado recibe sentencia de 37 años de prisión, informaron este fin de semana don Daniel Ortiz y Guadalupe Martínez, quienes rememoraron que es el tercer implicado que es condenado a pena corporal, agregando que faltan dos expolicías que aún están prófugos en ser alcanzados por la justicia.

Sobre la ubicación de los dos evadidos de la justicia, se desconoce si la Fiscalía de Tamaulipas los tiene ubicados o no, lo cierto es que los papás de Daniel no cejarán en su lucha porque la pérdida de su hijo no quede impune.