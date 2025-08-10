Conmemoran 146 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata

En solemne ceremonia, ejidatarios del Comité Municipal Campesino conmemoraron el 146 aniversario luctuoso del Natalicio del General Emiliano Zapata Salazar.

Fue en los recintos del Comité Municipal Campesino, que preside el licenciado Juan Alberto Cantú Ávila, como presidente del 19 Comité, en donde, en la estatua del general, se depositó una ofrenda floral y se hizo una remembranza de su legado.

Emiliano Zapata, mejor conocido como el caudillo del Sur, nació en Anenecuilco, en el Estado de Morelos, el día 8 de agosto de 1879, el cual fue un revolucionario mexicano que en 1906 encabezó la rebelión contra los hacendados azucareros, y en 1909 organizó la junta de defensa para repartir la tierra entre los campesinos.

Es importante agregar que el Comité Municipal Campesino en el Municipio, uno de los que dejó a su paso durante muchos años como dirigente, fue don Guadalupe González, priista de hueso colorado, y riobravense distinguido.