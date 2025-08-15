Derriban cámara del C-5 en el libramiento

Incidente vial en libramiento de tráfico pesado, tuvo como resultado, el derribo de sistema de cámaras del C-5.

El percance fue reportado aproximadamente a las 02:00 horas de este jueves 14 de agosto.

Fue a la altura del entronque con calle Rayón a solo unos metros de la Unidad Deportiva Las Liebres, en donde se reportó el poste de concreto derribado y un poste de alumbrado también afectado.

Al escenario del hecho vial acudieron elementos de la Guardia Estatal (GE), así como efectivos y peritos de vialidad.

En el lugar se apreciaban la columna de concreto y varilla caída sobre el asfalto, en brazo de circulación de oriente a poniente.

Igualmente un poste de material tubular, perteneciente al alumbrado municipal fue impactado y doblado.

Si bien se desconoce la identidad del infractor, podría tratarse de un acto deliberado.

Igualmente no se tiene noticia del tipo de unidad que impactó a la columna del C-5