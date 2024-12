Primera de su tipo en Río Bravo: Inicia hoy pista de hielo gratuita

Por: José Medina

Diciembre 30, 2024 -

Todo está listo para que este martes 31 de diciembre y hasta el 30 de enero de 2025 entre en funcionamiento la pista de hielo que será de acceso gratuito para chicos y grandes, esto a cargo del Gobierno de Río Bravo que preside el alcalde Miguel Ángel Almaraz.

Fue el propio edil quien dio la noticia este fin de semana, anunciando que la sede de este entretenimiento familiar será la plaza Benito Juárez, por lo que a marchas forzadas se está terminando la instalación de la gélida superficie, sobre la que podrán patinar sin costo todos los riobravenses.

Almaraz anunció que habrá patines para todos en las tallas:

Chica

Mediana

Grande.

El plazo para que los asistentes disfruten de la pista es de 30 minutos a una hora, de acuerdo al día y a la demanda, por lo que se hizo una invitación a los riobravenses a disfrutar de este divertimento para todos.

Quienes no sepan patinar sobre hielo tendrán el apoyo de instructores que, también sin costo, instruirán a niños y mayores, por lo que no hay excusa para no acudir a este lugar.

Se trata de la primera pista de hielo que se instala en Río Bravo al público en general y sólo falta por anunciarse el horario de inicio de operaciones.