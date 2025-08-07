En el olvido las fuentes de cantera

Lo que en un principio en una administración anterior se tomó como algo positivo para la imagen de la ciudad, como lo fue la instalación de fuentes de cantera, hoy se encuentran en el olvido.

Fue durante una administración priista que, a un alto costo, a costillas del erario público, fueron adquiridas un número importante de fuentes.

En su momento, y durante un lapso de varios meses, se instalaron principalmente en lo que es la avenida las Américas, y frente a la rotonda Miguel Hidalgo en ambos costados.

Inicialmente algunas se pusieron en funcionamiento, pero otras no pudieron siquiera ser iniciadas, por lo que se quedaron en el abandono.

Hoy, a ya varios años de la compra de las fuentes de cantera por donde alguna vez fluyó el agua, sirven más que otra cosa solo de adorno, y para que se posen algunos animales alados.