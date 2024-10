Denuncian nueva modalidad de fraude con escrituras de Insus en Río Bravo

Río Bravo, Tam.

Una nueva modalidad de fraude, que involucra escrituras del Instituto Nacional para el Suelo Sustentable (Insus), está siendo utilizada por estafadores que buscan lucrar a costa de personas que tramitan estos certificados de propiedad.

Yolanda Martínez denunció que recibió una llamada de personas que se hicieron pasar por personal de Insus. "Me dijeron que era para la liberación de la escritura de mi terreno. Tenían mi nombre, número de casa y teléfono", comentó sorprendida.

Martínez relató que lleva tiempo esperando la liberación de sus escrituras y tenía planeado contactar a las oficinas de Insus para concretar el trámite. Sin embargo, el estafador, quien se identificó como Miguel Ángel Hernández, le aseguró que las escrituras le serían enviadas directamente a su casa.

"Me dijeron que no podían contactarme desde la oficina de Nancy (responsable de Insus en Río Bravo) y que me llamaban por encargo. Aseguraron que las escrituras llegarían por DHL, pero que había un problema con el pago. Me preguntaron si había sido con cheque o efectivo", detalló Martínez.

Posteriormente, otra persona, supuestamente una mujer, la contactó para insistir en que había un error en el pago, el cual había sido realizado con cheque en lugar de efectivo. "La mujer decía que debía proporcionar el número de guía de DHL, y que si no solucionaba el problema tendría que esperar seis meses o volver a pagar", agregó.

El fraude llegó a su punto culminante cuando los estafadores solicitaron a Martínez la cantidad de 20 mil pesos. "Te dan detalles precisos y es fácil caer en la trampa. Lo digo para que nadie más sea sorprendido", advirtió.

El número desde el cual intentaron realizar la estafa es el 528-996-74-56, a las 16:54 horas, momento en que las oficinas de Insus ya estaban cerradas, lo que generó sospechas en la víctima. Martínez también reveló que el estafador hablaba en español, pero con un acento caribeño, y que intentaron contactarla desde otro número: 564-401-59-43.