Acosa una Financiera a referencias de deudores en Río Bravo

Río Bravo, Tam.- La Financiera Independencia enfrenta críticas presuntamente por realizar llamadas de acoso a personas que figuraron como referencias en contratos de crédito pero no son deudores, quienes dicen sentirse acosados por esa empresa de préstamos.

Adriana Ríos, una de las afectadas, denunció que desde hace días ha estado recibiendo llamadas insistentes por parte de representantes de la financiera, exigiendo que intervenga para cobrar la deuda o pague ella misma.

"Me dijeron que debía cobrarle al deudor o pagar la deuda. No entiendo cómo puedo ser responsable de una deuda que no es mía y, sobre todo, cómo se sienten con el derecho de exigirme que haga sus labores de cobranza", declaró Ríos.

Ríos aseguró que nunca fue informada sobre sus responsabilidades como referencia y planea presentar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para que la Financiera Independencia no sólo reciba una sanción por violar regulaciones de protección al consumidor, sino para que ponga fin a las llamadas de acoso, que incluso son agresivas.

"La persona que me atendió me dijo incluso que si quería escuchar que el deudor decía que no iba a pagar, pero que antes tenía yo que aceptar que yo pagaría, que más valía que fuera a buscarlo y obligarlo a pagar, de lo contrario me estarían llamando todo el día y todos los días y me tenía que aguantar".