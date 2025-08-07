Alistan Dia del Comerciante

Con toda anticipación, ya se les viene avisando al comercio, sobre todo a aquellos que se encuentran afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, que, está vez, para el festejo del "Día del Comerciante", en el mes de octubre, la aportación será de 3 mil pesos, o el equivalente en regalo.

Algunos comerciantes que ya recibieron la invitación a participar y notificación, expresaron que en esta ocasión "no se midieron", pues el horno no está para bollos, y menos aún cuando hay que pagar otras cosas.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), hoy en día cuenta con un aproximado entre los 350 y 400 afiliados, sin contar los consorcios comerciales que generan gran cantidad de empleos en la ciudad, que, por lo general, siempre cooperan en el "Día del Comerciante".

Es decir que, en esta ocasión que se avecinan los festejos del Día del Comerciante, si la mayor parte cooperan, sobrarán los regalos y el billete.