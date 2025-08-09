Embiste tren a una familia

Bebita se salva de la muerte, luego de haber sido embestida por el tren junto con su familia la tarde de este viernes.

Poco antes de las 14:30 horas se reportó a Protección Civil y a Tránsito local, un fuerte percance entre un coche y la caravana ferroviaria.

El accidente tuvo lugar en el cruce de brecha 108 con avenida Coahuila Norte, en acceso a fraccionamiento Satélite.

La unidad implicada es un coche Mazda, color gris con placas de Texas, el cual era tripulado por una familia.

El compacto se desplazaba sobre brecha 108 de sur a norte, pero al llegar a la intersección, no hace alto y es impactado y proyectado varios metros.

En la parte posterior viajaba la bebé, quien llevaba un helado en sus manos y el cual salió disparado al pavimento.

La locomotora se conducía de poniente a oriente, cuando el coche se atraviesa, siendo este impactado en el costado derecho posterior.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a los ocupantes, siendo trasladados para su atención médica.

Tránsito local se hizo cargo del vehículo y el peritaje para conocer la mecánica del accidente.