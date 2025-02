Por más de una semana: Deja CFE a oscuras a colonia Octavio Silva

Varios días sin luz han vivido residentes de un sector de la colonia Octavio Silva, quienes reportan que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha resuelto el problema de falta de energía eléctrica en la zona.

Según un grupo de vecinos, el apagón comenzó hace ya casi una semana, y a pesar de haber reportado varias veces el problema a la CFE, no han recibido una solución y al parecer no la habrá de forma inmediata, de acuerdo a la respuesta que recibieron al presentarse en las oficinas de esa dependencia este martes por la mañana.

"Desde el 5 de febrero al mediodía estamos sin servicio eléctrico quienes residimos en la calle Agustín Melgar, entre Guadalupe Treviño y Guadalupe Victoria; somos alrededor de 10 familias, además del Jardín de Niños ubicado en esa misma calle, en el que los niños han perdido clases por falta de luz", manifestó una de las afectadas, quien con un nutrido grupo de personas se presentó a las oficinas de CFE.

"A pesar de que hemos levantado múltiples reportes y acudido a la Comisión Federal de Electricidad, nos informan que no tienen transformadores disponibles para solucionar el problema. Esta situación ha causado la pérdida de alimentos y productos en nuestros hogares, empeorando la situación para nuestras familias", añadió.

Destacaron los afectados, que ya el lunes se habían presentado con el fin de exigir una solución, pero el personal de la CFE no los pudo atender, razón por la cual este martes, nuevamente, acudieron en busca de auxilio, el cual, lamentablemente, no llegó, pues la respuesta fue la misma: no hay transformadores, pero ahora con la promesa de que tal vez se solucione el día de hoy.

"De acuerdo a la CFE, podría ser esta mañana de miércoles cuando el personal acuda para reponer el transformador que se encuentra averiado; en caso de que eso no suceda, nos presentaremos nuevamente a las oficinas, pues nos preocupa encontrarnos sin energía eléctrica, sobre todo por las personas de la tercera edad y niños".