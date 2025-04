Crisis de agua por medidas políticas; Raúl Quiroga

Para nadie es un secreto la crisis por falta de disponibilidad de agua de riego que se sufre en Tamaulipas, sobre todo en el Distrito de Riego 025,pero pocas veces se ha explicado a fondo cuáles son sur orígenes, pues se gestaron décadas atrás y obedecen a diversos factores.

De acuerdo a Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas, en su reciente visita a Río Bravo, este problema multifactorial obedece tanto a tráfico de concesiones; medidas políticas neoliberales entre otros motivos.

Uno de los factores que señaló Quiroga, es el hecho de que "se acaba, se extingue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que tuvo entre todas sus cualidades, el hecho de tener una inspección muy severa sobre todos los aprovechamientos del país (concesiones o permisos para explotación del agua), e hizo que las cuencas tuvieran un desarrollo sustentable, cuando menos un equilibrio en las cuencas.

"¿Qué sucedió?: degradan a la entidad que cuidaba el agua", a "una comisión, ni siquiera a una sub-secretaría y le ponen en la espalda además, una nueva Ley de Aguas Nacionales que vino a sustituir a la Ley Federal de Aguas, esto trajo aparejado el mercado del agua, en donde se le puso precio a los volúmenes de agua y se hizo un tianguis literalmente", espetó.

Pero las causas no paran ahí, pues también identificó que en los hechos, río arriba, el agua del Bravo, no solo es aprovechada, sino que se abusa de los establecido en los acuerdos, incluso se paso por encima de la ley.

"No interesó que fuera una cuenca binacional, que tuviera compromiso con Estados Unidos, se vendieron títulos de concesión muy por arriba de la oferta que el potencial del Bravo podía dar, ¿y qué tenemos ahora?: pues que nuestro Distrito (el 025) de Riego el más del noreste del país...no tenemos agua, y no tenemos aguas desde hace décadas, la última vez que tuvimos un plan de riego óptimo, fue cuando el Huracán Alex, ahorita de 1 mil 183 millones de metros cúbico de los que tenemos derecho, de acuerdo a nuestro título de concesión, nos han acreditado, algo así como el 20 por ciento", reveló.

Por ello, cultivos como el maíz, que ameritan "un riego de asiento y tres de auxilio" han quedado en la historia, "vivimos de lo que hagan o dejen de hacer en la parte alta de la cuenca, concretamente en Chihuahua", de dónde "si no escurren (las aguas) el golpe lo sentimos en la parte más baja (Tamaulipas)...nuestras presas internacionales, en estos momentos andan con poco más de 300 millones de metros cúbicos" y reviró que se deben a "Estados Unidos 1 mil 250 millones" de metros cúbicos, los cuales ahora son exigidos con coacción de sanciones y aranceles.

No se puede argumentar sequía por sobre explotación en Chihuahua

Quiroga Álvarez, dijo que para colmo, no obstante que el Tratado de Aguas de 1994, entre México y Estados Unidos, nos exime de cumplir en caso de sequía extraordinaria, esta causal, no se puede acreditar, debido a "no podemos alegar eso, ellos tienen con imágenes de satélite, que la frontera agrícola de Chihuahua ha crecido desmesuradamente, y Chihuahua ponía a través del río Conchos el 54 por ciento del agua que consumimos los tamaulipecos y que recicla México para entregar a Estados Unidos", expuso.

Pero no todo es penumbra para el Distrito 025, pues "recientemente la Presidenta de la República hizo un anuncio que a nosotros, Gobierno del Estado, nos llena de expectativas y no llena de emoción; habló de dos cosas fundamentales tecnificación del riego...y también habló de ordenamiento de las concesiones".

Reflexionó que solo así se puede revertir el déficit que por décadas se arrastra, que "se manifiesta con más de 590 millones de metros cúbicos" en nuestra región.