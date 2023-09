Funciona cinema de manera normal

A casi una semana del accidente que dejó como saldo dos unidades motrices destrozadas, así como el desprendimiento de una línea de alta tensión de poste de la CFE a las afueras del cinema Azteca 5, el establecimiento no ha procedido a arreglar el desperfecto que lo provocó.

Fue el viernes 1 de septiembre cuando alrededor de las 18:15 horas un fragmento de la fachada del cine se vino abajo, con las consecuencias mencionadas; ahora, casi siete días después, no hay un solo trabajo que resane la fachada o que retire lo que podría también venirse abajo.

Los administradores del establecimiento se limitaron a acordonar el área del estacionamiento frente al cinema, pero no se aprecia trabajo alguno que pueda asegurar que no vuelva a repetirse esta situación, pues si bien no hubo personas lesionadas, no siempre se tendrá la misma suerte.

Resulta una incógnita cómo fue que libraron una suspensión de actividades los propietarios del cine, pues no trascendieron demandas de los propietarios de los coches afectados, por lo que se entiende que hubo un acuerdo entre los afectados y la administración del cine.

Igualmente se desconoce si se realizó un peritaje al estado en que quedó la fachada tras el desprendimiento.

