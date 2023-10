Persiste problema la fachada de cine

El día jueves a las 15:55 horas, nuevamente se desprendieron escombros de la fachada del cine Azteca a causa de la lluvia y fuertes vientos dañando la pantalla y nuevamente los cables de luz, dejando a toda la cuadra con bajo voltaje y así los medidores en rojo.

Esto afectó a locales comerciales contiguos y próximos, quienes ven entorpecido el comercio desde el pasado 1 de septiembre, cuando se dio el primer desprendimiento.

"Hago pública mi molestia por que hasta hoy viernes a las 8:53 a.m. es hora la cual no tenemos luz. ¿La pregunta es quien nos va a recuperar lo que estamos perdiendo por no poder trabajar? Por tal como medida de precaución se bajaron las pastillas de la peluquería.

"El cine fue clausurado por protección civil pero ¿y la luz? ¿El cine va a prender la planta y conectarnos a toda la cuadra? por que no nada más nosotros hemos sido afectados o nos van a indemnizar a diario con el monto que estamos perdiendo", fustigó el empresario Roberto Contreras, quien también es un conocido activista social.