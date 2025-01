Incertidumbre en el Registro Civil

Empleados en general que tienen años trabajando en el Registro Civil se muestran sorprendidos por la forma en que destituyeron al ahora exoficial, pese al buen trabajo que desempeñó durante tres años.

Sin mencionar nombres ante posibles represalias, dijeron al reportero que para ellos no era justo que lo hayan cambiado de esa manera, pues de todos los oficiales que han conocido y con los que han laborado éste era uno de los mejores. Ni ellos mismos pueden explicarse el por qué causó baja de esa manera, puesto que no había razón aparente, ya que a la fecha no lo saben, contrario de otros casos en donde sí hubo justificación.

Consideran, en términos generales, que merece una explicación y que se aclare sobre su salida.

De hecho, el propio exjuez calificador, a quien se le vio en el Registro Civil, dijo en su momento que tampoco ha merecido a la fecha ningún tipo de explicaciones que justifiquen su salida, ya que se violaron sus derechos, para empezar, pues el comunicado de que estaba dado de baja fue en periodo vacacional, esto desde el 15 de enero mediante llamada telefónica.