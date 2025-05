Damnificados esperan apoyos

Damnificados que no fueron censados en las zonas de desastres durante las inundaciones que se dieron a finales de la marzo, siguen esperando la repuesta de si serán incluidos o no.

Cabe mencionar que tras las lluvias de los días 27 y 28 de marzo que dejaron amplios sectores anegados, el Gobierno de México, a través de los servidores de la nación, realizó censos para contabilizar a los damnificados, los cuales perdieron parte o, incluso, todas sus pertenencias bajo el agua.

Desafortunadamente, muchas familias no alcanzaron a ser incluidas por estos factores diversos:

- No estar en el domicilio al momento de la visita de los servidores de la nación

- Encontrarse en el trabajo en el momento del censo

- Encontrarse enfermos o imposibilitados para atender a los censores

- Imposibilidad de estar en su domicilio debido a las inundaciones

Sobre este particular, afectados por las inundaciones dieron su opinión al no ser incluidos en el censo.

Fidela Medrano, residente de una de las colonias afectadas, indicó: "A mí no me encuestaron, ¿no sabe qué debería hacer para el apoyo?, ya que por mi calle no pasaron. Soy de la Cavazos Lerma", indicó la residente de uno de los epicentros de la inundación.

Precisó que, a pesar de ello, acudió el pasado 5 de mayo a la Unidad Deportiva Las Liebres cuando se entregaron los pagos por 8 mil pesos a los damnificados que sí fueron censados, para obtener información.

Sobre ello agregó que "No se sabe algo de las que personas que apenas se anotaron ese día (28 de abril) en Las Liebres para la ayuda de enseres", por lo que fustigó:

"Es que yo me apunté, pero no nos dieron el papel que les habían dado a los primeros que se anotaron", dijo sin explicarse por qué quedó fuera de los apoyos.

Rigoberto Rosales, residente de colonia Victoria Cardenista, quien también quedó fuera de los censos, no obstante vivir en la colonia más afectada por las anegaciones, no fue incluido.

"La gente ya quiere que vengan", dijo sobre la entrega de enseres programada para esta semana que no ha iniciado.

"Sólo promesa las ayudas", precisó, pues no obstante que censaron a su esposa, no recibieron notificación del subsidio.

Censaron "A mi esposa, ya fuimos a Reynosa, pero no hubo respuesta", precisó Rosales, luego de que también lo intentaron en Río Bravo el pasado 28 de abril.

Otros ciudadanos que no fueron censados y fueron atendidos en una mesa improvisada para atender dudas durante ese día también siguen a la espera.