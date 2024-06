´Truenan´ aires en planteles públicos en Río Bravo

Río Bravo, Tam.- Alumnos de primaria y secundaria han venido sufriendo de las altas temperaturas en los salones debido a factores como apagones, variaciones de voltaje y aires acondicionados que no dan más.

Los planteles afectados fueron la primaria "Luis Cabrera", la cual, al mediodía del martes, sufrió un apagón que dejó a merced del calor a centenares de alumnos, y un día antes alumnos de tercer grado quedaron sin clima artificial por fallas, informó el ama de casa Alma "N", quien expresó:

"Hubo un apagón hoy (martes) y ayer los de tercero se quedaron sin aire acondicionado", a la vez que fustigaba que no se diera el mantenimiento correspondiente a los aparatos.

Igualmente, este martes por la mañana, algunos alumnos no fueron enviados a clases por padres de familia a la Secundaria 1, debido a que algunos grupos de primero "C", "E" y "F" y uno más de tercero no contaban con aires funcionales.

Guadalupe Leal, madre de familia en Secundaria 1, indicó que optó por no enviar a su hija a la escuela debido a las altas temperaturas, "El lunes casi le dio golpe de calor, se puso muy mala mi hija", fustigó.

El problema, se anticipa, se agrave con la llegada de la canícula a finales de junio.

Padres de familia reportaron que la "Luis Cabrera" se quedó sin clima artificial al mediodía del martes.

Niños podrían tomar clases en el calor si situación no se remedia.