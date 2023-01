Afecta el dengue en pleno invierno

Uno de esos casos es el de la señora Catalina Fernández, residente de la colonia Sauteña, quien dijo que hace un par de semanas comenzó con un fuerte dolor de cabeza, seguido de náuseas, mareos y posteriormente vómito.

"El diagnóstico fue dengue; gracias a Dios me atendí pronto y no fue hemorrágico, pero ahora me preocupan mis niños, porque el peligro es latente mientras no haya fumigación en la colonia".