Estalla psicosis en las escuelas

No obstante que en Río Bravo, hasta la fecha no se han presentado Situaciones de Riesgo (SDR), la psicosis no se hizo esperar este martes por la mañana, pues rumores de caravanas de camionetas "a punto de entrar a la cabecera municipal", propiciaron miedo entre padres de familia por sus hijos que se encontraban en clases, sobre todo en planteles públicos.

La ola de violencia que se ha dado en los últimos días en municipios fronterizos, ya tiene efectos en esta cabecera municipal, pues el miedo y la zozobra se apoderas de los hogares.

Escuelas piden a papás, pasar por sus hijos.

Los primeros planteles, que desde temprana hora exhortaron a los jefes de hogar a pasar por sus hijos, fueron la Secundaria General número 1 que dirige Marco Antonio Balero , ubicada en fraccionamiento Río Bravo y la Secundaria Técnica 10 que preside Jorge Carbajal Mata, asentada en colonia 1 de Mayo, en los cuales, presurosos los papás, fueron por sus hijos.

Para las 10:00 horas, algunos planteles, en especial los dos mencionados con antelación, se encontraban semi-vacíos, al igual que algunas primarias, situación que fue diferente en preescolares, pues ahí directamente los papás no llevaron a los pequeños a clases.

Se espera que en los subsecuentes días, de seguir la racha de violencia en municipios vecinos como Matamoros y Reynosa, de plano los padres opten por no llevar a la escuela a sus hijos.

Igualmente obras cuyo arranque se tenía contemplado para este martes por la tarde, fueron canceladas por las autoridades locales, siendo dos pavimentaciones, una en colonia Hijos de Ejidatarios y otra más en colonia 1 de Mayo.