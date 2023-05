Desastre en el campo

Rio Bravo, Tam.

Luego de dos trombas continuas y un presunto tornado, que tuvieron lugar en la última semana, y este último la madrugada del sábado, productores ponen el grito en el cielo demandando apoyo oficial por las pérdidas en sus cosechas.

Felipe R. Vega, ex presidente de Propietarios Rurales, dijo ante los medios "hasta el momento nadie se ha pronunciado, ni ha hecho comentarios de la granizada del 21 de abril del presente, donde fueron afectadas de 8 mil a 10 mil hectáreas en la zona de la Tercera Unidad del Distrito de Riego 026, aunadas a las hectáreas afectadas por las trombas de agua y viento de la medianoche pasada en los municipios fronterizos.

"El jueves pasado nos tocó constatar la afectación de 500 hectáreas en el ejido Alfredo Bonfil (Periquitos) por granizo. Efectivamente hay cantidad de lotes sin aseguramiento agrícola, es necesario que el gobierno federal, el estatal hagan y pronuncien algo al respecto, recuerden que el campo es el que produce los alimentos para llevarlos a nuestras familias", reflexionó el exdirigente.

UARNT también fija postura

Por su parte la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) que preside Agustín Hernández Cardona, circuló el siguiente mensaje:

"Un año más donde prevalece la apatía por el productor en ser incluido en el sistema financiero, un año más donde la tasa de aseguramiento para este ciclo agrícola que inicia será de las más altas históricamente.

A pesar de que Segalmex dio la espalda a los pequeños productores con cantidades absurdas en el ´precio de garantía´ que denigran y ningunean el trabajo del productor.

A pesar de la falta de coordinación entre productores para organizar las propuestas ante Sader.

Y ante lo que parecía inminente, la extinción del FND. ¿Qué queda? Operar de manera individual con cada auto de los productores ajustando esquemas a su medida particular. Porque no es lo mismo el que invierte 16 mil al que invierte 60 mil por hectárea. No todos los productores pueden ser medidos con la misma vara porque sus necesidades son distintas, pero a todos se les debe de dar la misma oportunidad y dignidad a su trabajo.

Agradecemos a los que han puesto un voto de confianza para seguir trabajando con nosotros hombro a hombro en el cuidado de sus cosechas. Y mucho éxito a aquellos que siguen produciendo con la idea de torear a la suerte su producción.

Esta semana lo vivimos en Río Bravo, Tamaulipas donde productores de maíz sufrieron afectaciones por las granizadas. Se debe de entender que las condiciones climáticas ya no se pueden medir de la misma forma y los riesgos hidrometeorológicos han tenido variables impresionantes. Y hasta que no se consolide una cultura de prevención, la producción agrícola seguirá siendo una moneda al aire, ya que si no le afecta el clima, le afecta el precio del producto".

Los productores siguen a la espera de un posicionamiento.