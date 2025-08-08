Embarazada intenta suicidio

Por razones aún no reveladas se suscitó un evento que ha causado conmoción e indignación.

Una mujer identificada como Angélica "N", originaria de esta ciudad, fue ingresada de emergencia al Hospital General de Zona No. 15 del IMSS en Reynosa durante la madrugada del martes, por atentar contra sí misma.

Se trata de un aparente intento de suicidio a tan sólo semanas de convertirse en madre.

Angélica, con más de 35 semanas de embarazo, atentó contra su vida sin considerar que en poco tiempo traerá un nuevo servicio al mundo.

La víctima fue trasladada por los servicios de emergencia a la vecina ciudad.

Aún se ignora lo que pudo llevar a la madre a rechazar así a su propio hijo o qué se esconde tras esa decisión fallida .

Un ser no-nato que no pidió venir al mundo, no tiene voz y no puede defenderse, ya vive el abandono, el rechazo y el riesgo a manos de su propia madre.

El IMSS no ha emitido información oficial, pero fuentes extraoficiales aseguran que la madre se encuentra estable y bajo observación y el bebé también.