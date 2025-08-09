Visita dirigente Verde a R.B.

A espaldas de la comunidad, de los medios de comunicación y de la propia militancia, la tarde del jueves visitó este municipio el líder estatal del Partido Verde.

Manuel Muñoz Cano, dirigente estatal del Partido Verde estuvo el pasado 7 de agosto en Río Bravo.

La visita, cuyo fin se desconoce no fue advertida por medios de comunicación, sino que fue publicada por la diputada federal Casandra de Los Santos Flores.

El metraje publicado en la página de la legisladora federal, deja en evidencia que Muñoz Cano, dio prioridad a un evento social: su festejo.

Se confirma que la ubicación del evento festivo, por el estacionamiento donde fue celebrado el cumpleaños: el restaurante Mithos.

El establecimiento se ubica en complejo comercial en avenida México con avenida Sonora, fraccionamiento Río Bravo.

Se buscó al dirigente local del Verde, Rubén López Sánchez, para conocer pormenores de la visita de Muñoz Cano, pero hasta el cierre de esta edición, no había respuesta.