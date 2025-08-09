Capturan a otro policía implicado en el homicidio de Daniel Ortiz en Río Bravo

La noche del viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) anunció la captura de otro policía estatal señalado como partícipe en el asesinato del joven ingeniero Daniel Ortiz.

De acuerdo con el boletín oficial, la detención se logró gracias a la colaboración entre la FGJE de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Ambas corporaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Luis Enrique "C" por el delito de homicidio calificado.

El mandamiento judicial deriva de los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2020 en el municipio de Río Bravo.

Luis Enrique "C" fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que en breve definirá su situación legal.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de no permitir impunidad en los delitos que atentan contra la vida de los tamaulipecos", concluye el comunicado.