Desprendidos cientos de metros de cableado

Río Bravo, Tam.

Líneas de fibra óptica y televisión por cable, fueron desprendidas del tendido desde hace más de tres meses, en un transitado sector de la colonia Benito Juárez.

Es en calle Tlaxcala con Mariano Matamoros, en la colonia en alusión, en donde por decenas de metros lineales, se aprecian los cables a nivel de acera y otros a tan solo un metro y medio del asfalto.

No obstante que representan una amenaza para los automovilista que de noche, podrían no percatarse de la presencia de las líneas, la empresa propietaria del cableado, no se ha hecho presente con personal técnico para reincorporar los cables al tendido.

Vecinos de ese sector, señalaron que el problema solo era en el cruce de Tlaxcala con Matamoros, pero con el paso de las semanas, se siguieron desprendiendo metros y metros de cableado, sin que hasta ahora la compañía propietaria se haga responsable.