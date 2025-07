Denuncian desaparición de una madre

Madre de familia que habita en la colonia Benito Juárez se encuentra desaparecida desde el pasado martes.

El ama de casa, que es un ejemplo para sus seres queridos, no dejó rastro alguno sobre a dónde fue o quién se la llevó.

Presas del temor de que algo malo le suceda, familiares de la señora Irma Carranza acudieron a presentar denuncia.

Ahora, el caso está en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), dijo en entrevista la hija de la víctima, Sofía León, quien espera que la Policía Investigadora dé con el paradero de su mamá.

"Ella es mi mamá Irma Carranza, les pido de favor si alguien sabe algo de ella me comenten, me manden mensaje.

Desde hace dos días no sabemos nada de ella, las vecinas no la han visto, ya la hemos buscado con amistades o alguna familiar y nada", dejando en claro que no tienen información del último lugar donde se le vio.