Desaparece el cajero pensiones de Bienestar

"No usen el cajero del Banco Azteca de la rotonda porque me cobro el dinero y no me lo entregó, solo se vio la pantalla azul y apareció el número cero en medio y los ejecutivos del banco azteca no te dan solución, solo te mandan al banco bienestar. Ya hay varias personas que les paso lo mismo", es la alerta que difundió por medio de las redes sociales.

Al igual que Branda Martínez, otros beneficiarios manifestaron haber sufrido lo mismo al intentar cobrar en los cajeros del banco ya mencionado, sin que pudieran recuperar su dinero o por lo menos alguna explicación sobre como poder gestionar que se les devuelva.