Envenenan a mascotas; denuncian

DENUNCIA

"En la calle Prolongación Mante están envenenando perros", es un fragmento de la publicación realizada en páginas de Facebook de Nuevo Progreso en la que Patricia Espinoza dio a conocer la lamentable situación que vivió al encontrar muertas a sus mascotas.

Sin embargo, no solo en la colonia Ampliación Benito Juárez han sucedido esos hechos lamentables, pues Joaquín González de la colonia Olvido González, afirmó que alguien arrojó comida envenenada a sus mascotas que se encontraban dentro de su casa.

"Mis perros no salen a la calle, no persiguen gente, no salen a tirar basura, no hacen los males con los que los que matan animalitos se justifican para hacerlo, en mi caso no había razón alguna para que me les dieran veneno y dentro de mi propia casa", lamentó.