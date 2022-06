Denuncia a prepotente prefecto de secundaria

En escrito también dirigido al director del plantel, así como al supervisor de la zona escolar número 15 de secundarias generales, narra que, todo se derivó de un reporte en el que le hacen del conocimiento de que su nieto tenía un reporte porqué traía consigo un celular y encendedor, y que estaba suspendido por órdenes del director Marco Valero, y que entonces tras aceptar la decisión prosiguió a retirarse.

"Al retirarse me topo con el prefecto Alberto y le digo que por favor no sea tan riguroso con mi nieto por qué lo trae muy vigilado, por qué no le cae bien, a lo que se me abalanza, se me viene encima con la intención de golpearme con los puños hacia mi persona, y me dice que traes, yo trato de protegerme y es cuando escucho la voz de una maestra que le grita "No Alberto", de no ser así fácilmente me hubiera golpeado".

Concluyó afirmando que de hecho estaban presentes varios maestros y estudiantes más, y que también quiere exponer en conocimiento de que ya es importante el número de alumnos que se quejan del prefecto por qué se conduce con toda alevosía, impunidad, y prepotencia, solicitando se le ponga un hasta aquí pues según es de los consentidos del director.