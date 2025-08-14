Finalizan inscripciones

En el caso de instituciones medio superior, en la mayoría, las inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso finalizaron este miércoles, en las que se agotó el cupo, y quedaron alumnos en compás de espera.

Como en el caso del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 73 (Cbtis), en donde se tiene una capacidad para alumnos de nuevo ingreso de 800 estudiantes, y la demanda se disparó a los 877.

"Iniciamos desde el pasado día cuatro con la inscripción de alumnos de nuevo ingreso, que, justamente vence este miércoles el periodo de inscripciones, por lo que hacemos un llamado urgente a los padres de familia, sobre todo si andan fuera de la ciudad, para que llamen y confirmen, y les respetamos el espacio", expresó el profesor Horacio Tovar Cano, director.

Advirtió que, quienes no confirmen, perderán el espacio, en virtud de que hay quienes se encuentran esperando turno, pues les interesa ingresar al Cbtis.

En los casos de tercero y quinto semestre, las inscripciones comenzarán a partir del 25 al 29 de agosto, previo al periodo de regularización con reforzamientos que deban alguna materia, adelantando que el semestre dará inicio con una ceremonia solemne el día 1 de septiembre, en la que participarán la totalidad de los estudiantes, que será de 2 mil 350.