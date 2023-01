Protegen un espacio paran personas con capacidades diferentes

Río Bravo, Tam,- Sobre un espacio que está destinado al estacionamiento público para personas con capacidades diferentes en uno de los costados para el trámite de la credencial de elector, fueron colocados algunos conos, debido a que no han podido repintar el cuadro destinado para este tipo de personas especiales.

BORRADO SEÑALAMIENTO

Ocurre que, por lo general como a simple vista no se puede observar debido a que ya prácticamente quedó borrado el señalamiento para lo cual está destinado, hay quienes se estacionan en ese lugar y no se fijan hasta que se les menciona que no se deben estacionar en esa área.