Temen extinción de marsupial mexicano

Río Bravo, Tamaulipas.

México es el único país que cuenta con marsupiales endémicos después de Australia, quien cuenta con el tan popular canguro y el no menos koala.

No obstante, en nuestro país el marsupial por antonomasia es mal visto por algunos segmentos de la población que lo siguen identificando con roedores y le sigue atribuyendo la dispersión de la rabia; ambos mitos.

Al respecto, el ecologista Jesús Elías Ibarra lanzó un llamado a respetar y cuidar al tlacuache.

“En cada temporada de reproducción de los tlacuaches (que se da de marzo a junio) es muy común encontrar bebés tlacuachitos solitos.





“Esto porque la mamá quizá fue agredida por algún animal doméstico o por algún humano y ellas, en su deseo de sobrevivir, intentan huir y los bebés que trae en el lomo caen . ,

Tlacuaches bebés es muy común hallarlos solos en esta época.

Así pequeñitos no sobreviven solitos. Si en algún momento encuentras alguno, primero verifica que la mamá esté cerca y ponlo lo más cerca que puedas de ella; hazlo lentamente y no emitas ruidos para no asustarla, y si no está la mamita ,te pido por favor lo tomes con cuidado y lo coloques en una cajita de cartón con tiras de papel periódico y/ó trapos limpios, lo resguardes y pidas ayuda para él.

“Llámanos y con gusto lo traeremos a la casita para cuidarlo mientras gana el peso adecuado y crece para reinsertarlo nuevamente a su hábitat. Seamos todos observadores diligentes de nuestro entorno. Sólo así podremos cuidar de nuestra Flora y fauna silvestre”.

El medioambientalista puso a disposición el número 899 425 7179.