Denuncia uso ilegal de cuenta en banco

DENUNCIA

"El día de ayer visite la sucursal del Banco BBVA, ya que me había llegado un WhatsApp requiriendo la actualización de mis huellas digitales, me atendió una ejecutiva y enseguida de ello me pidió que pasará al módulo de atención inmediata para la continuación de la activación de mi aplicación con los cambios previamente realizados".

"Me atendió una chica llamada Fabiola Martínez (cabello rojo) y me solicitó mi celular con la aplicación abierta para dicha actualización, esta chica hizo uso inadecuado de la aplicación activando y solicitando una tarjeta de crédito Oro BBVA, me di cuenta hasta el día siguiente revisando mis correos electrónicos donde me indicaba que mi tarjeta había sido aprobada de manera exitosa y que se encontraba en camino a mi domicilio".

La afectada procedió con la cancelación y reporte inmediato en la sucursal y ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pero también quiso darlo a conocer de forma pública para evitar que eso suceda a más clientes de dicho banco.

"Más que nada es para que tengan cuidado y no se confíen ni en el personal que los atiende. Pasen la voz de estas situaciones para que nadie más caiga", advirtió.

Usuaria hizo publica su queja.