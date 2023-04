Identifican a ´coyotes´ de Bienestar Federal

Fue Rosa Estela González Monsiváis, quien expuso a la "asesora" María Luisa García, quien le intentó cobrar la cantidad de 6 mil 800 pesos, por llevarle el trámite para corregirle el acta de nacimiento, pues presenta el inconveniente en su más reciente acta, no cuenta con los dos apellidos de la original.

"Me pidió 6 mil 800 pesos y le di un adelanto, pero dijo que si no me resolvía me lo devolvía", dijo González Monsiváis, quien gracias a la asesoría de los Servidores de la Nación, pudo resolver su problema sin desembolsar miles de pesos.

La víctima, quien adelanto alrededor de 1,500 pesos por el "trámite" se dijo sorprendida que le hayan exigido tal cantidad, pues la estafadora y ella, pertenecen a una agrupación social que se supone ayuda a la comunidad.

Ante la falta de denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, este tipo de "asesores" siguen operando en total impunidad.

Rosa Estela González Monsiváis, afectada por coyotaje.