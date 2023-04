Evidencia el desabasto de medicamento en HG

En urgencias, no había ni un Mejoral para el dolor.

Le dijeron que, en primer lugar, no le podían dar ninguna pastilla para el dolor porque siguen careciendo de medicamento, y que en segundo lugar, debía acudir a realizarse un ultrasonido para que la pudieran atender, el cual debía pagar con algún particular porque con el aparato que cuentan no funciona.

Fue así como, pidiendo prestado, les llevó el ultrasonido, en donde le detectaron quiste en la matriz, que habría que extraer, pero para colmo de males, el médico, que en esos momentos se encontraba, y podía llevar a cabo la operación, ya iba de salida, y no podía perder su tiempo, razón por la que la remitieron al Hospital Materno en la vecina ciudad de Reynosa.

En donde la situación es muy similar en cuanto a los medicamentos, y al final tuvo que pagar unos 3 mil pesos en medicinas, para que la pudieran operar, pues era urgente que la intervinieran quirúrgicamente.