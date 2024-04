Confunden a padres con boletas pasadas

Río Bravo, Tamaulipas.

Falsas expectativas para padres de familia generó la confusión en la entrega de boletas para firmar en escuela secundaria de esta ciudad, cuyas calificaciones no corresponden al ciclo escolar actual, sino al del año pasado.

"Por la prisa no me di cuenta de que la boleta que me entregaron para firmar no es del ciclo escolar actual, sino del correspondiente al 2021-2022, es decir, la de primer grado, pero ahora mi hijo cursa el tercero", dijo padre de familia de la secundaria II "Alfredo del Mazo".





"Fue hasta hace algunos días que inscribí a mi hija en la preparatoria que me di cuenta que las calificaciones no coincidían, no entiendo por qué nos entregaron esas boletas y qué va a pasar con las firmas de la que sí corresponden".

Firman boleta de ciclo equivocado.

Aunque esa situación se puede aclarar con la directiva del plantel, otra opción es ingresar a la página del SIIE para la consulta de calificaciones de alumnos de escuelas públicas e incorporadas de educación básica.