Embisten el vehículo del presbítero Alan Camargo

Por: Armando González

Diciembre 22, 2024 -

Aparatoso accidente vial, ocurrido la madrugada de este sábado, causó una alarma generalizada entre la comunidad católica, luego de que entre los involucrados se encuentra el conocido padre Alan Camargo.

De acuerdo a datos recopilados en la delegación de Tránsito y Vialidad, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Matamoros intersección con Morelos en la colonia Cuauhtémoc.

La flamante unidad que conducía el presbítero de la iglesia San Juan de los Lagos se desplazaba por las mencionadas arterias, cuando fue impactado por otro vehículo que conducía un joven, resultando con algunas lesiones que, por fortuna, no ponen en peligro su salud.

El chofer responsable del percance vial es un joven, al menos son los datos que se pudieron recopilar.

En un noble gesto del párroco de la iglesia, manifestó no querer la intervención de los peritos para no perjudicar al responsable, por lo cual no se levantó parte ni reporte, y de antemano agradeció a la grey católica sus muestras de solidaridad y preocupación por su estado de salud, así como a los paramédicos de Cruz Roja que vieron por su estado de salud.