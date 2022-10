Aprovechan vivales necesidad de familia

Río Bravo, Tam.- Mal momento fue el que vivió joven mujer en estado de embarazo de la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso que ingresó de urgencias al Hospital Materno Infantil en la vecina ciudad de Reynosa, en donde para aceptarla tuvieron que pagar la cantidad de 500 pesos para la prueba de Covid -19 que finalmente no se le realizó.

CASO

El caso se registró luego de que proveniente de Nuevo Progreso, Norma "N" fue trasladada por sus familiares al presentar 8 meses de gestación y amenaza de aborto, por lo que de inmediato solicitaron el ingreso por el área de urgencias.

Una de las personas que la atendió por el área de urgencias, alto de complexión robusta, tez morena de entre los 35 a los 37 años, el papá refiere que entre las cosas para el ingreso, además de los datos, debió pagar los 500 pesos pues le iban a hacer la prueba del Sars-Cov2 para poder aceptarla.

Sin embargo, se tiene conocimiento de que no se requiere de la prueba y el pago de los 500 pesos si no hay ningún tipo de indicios, como en Río Bravo en el Hospital en donde no se paga esa cantidad para poder ser ingresada la persona.

La situación llegó a oídos de la directora del Hospital a la que se le informó lo que había pasado, quien de inmediato tomó cartas en el asunto procediendo a aplicar el correctivo necesario al trabajador, y aclarando que no se requiere de prueba alguna mientras que el paciente no presente síntomas, y en caso de ser así se le hace la prueba, la cual no tiene costo alguno, ya que es gratuita.