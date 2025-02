El máximo sueño de Sergio es caminar

Río Bravo, Tamps.- La vida de Sergio, un niño residente de la Villa de Nuevo Progreso, se ha visto afectada por una condición que le impide caminar, razón por la cual su familia busca reunir recursos para una nueva cirugía.

A pesar de haber sido operado apenas hace un año, Sergio aún no ha visto resultados y su situación ha empeorado, lo cual preocupa a sus padres, quienes luchan por hacer realidad el sueño de su hijo y devolverle la capacidad de movilizarse por su propia cuenta.

"Mi niño tiene muchas ilusiones de caminar, estudiar y vivir una vida normal, ser como los demás. Me dice que quiere tener fierros en sus pies para poder caminar", dijo su madre Ruby Jiménez.

"Muchos supieron que hicimos actividades para su cirugía de hace un año, la hicimos con mucha ilusión, ya que mi niño tiene muchas ilusiones de caminar, pero aún no tenemos resultados. Él antes caminaba un poco, pero ahorita, de plano, ya no puede ni ir al baño. El doctor que lo operó es muy bueno, de hecho ya me le había hecho otras cuatro cirugías, pero mi niño hoy, de plano, no puede hacer nada".

La próxima cita del adolescente será para la próxima semana, razón por la cual sus padres intentan reunir los recursos suficientes que permitan realizar la operación que ayude a que Sergio vuelva a ponerse de pie.

El sueño del adolescente es poder volver a caminar.