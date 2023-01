Resuelven el caso de sustracción de menor

Caso de presunta sustracción de menor , derivado de un proceso de divorcio de una pareja "no binaria", terminó en final feliz, gracias a la intervención de la presidenta del DIF Río Bravo, Malena Rodela de Villegas.

El fin de semana, una mujer de nombre Mónica Medina hizo pública la supuesta privación que sufrió de su hijo de cuatro meses de edad, esto a manos de su todavía pareja Teresa Janeth Muñiz quien, a decir de Medina, con ayuda de una sobrina se habían llevado al infante.

Tras la polémica y acusaciones mutuas, el DIF Río Bravo intervino para que, de una forma conciliatoria y pacífica, evitar el agravamiento de la situación, no obstante que los procesos legales sigan su curso.

"Quiero agradecer por este medio el apoyo de amigos, familiares y conocidos. No encuentro las palabras para poder expresar lo agradecida que me siento. Primeramente, agradezco a Dios por ponerme a tantas personas que me ayudaron.

Agradezco el apoyo brindado por la señora Malena Rodela de Villegas, quién está al pendiente de la situación.

El día 8 de enero del presente año recibí una llamada del agente del Ministerio Público, el licenciado Juan Manuel Almanza, quien me notificó que tenía que presentarme en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a las 11:00 am el día 9 de enero del año en curso, en donde acudí a la cita, y en presencia de la licenciada María Esthela Morales Escamilla (encargada de la antes mencionada institución), el licenciado Francisco Javier Campos Ricario (asesor jurídico) y de la psicóloga, Alma Nelly López Cantú estuvieron presentes en la entrega de mi pequeño hijo.

Quiero hacer mención que el trámite legal está en proceso, porque las dos compartimos el mismo derecho y las autoridades realizarán las investigaciones para llevar este proceso en mutuo acuerdo correspondiente a este caso para el bienestar y cuidado del nuestro hijo", dijo sobre el mismo Mónica Medina, con lo que se da un avance en la resolución legal y pacífica de la disolución del vínculo matrimonial.

