Nombramientos de maestros carecen de validez

La falta de maestros en escuelas de educación pública en los diferentes niveles de escolaridad, es en parte a la escalada de nombramientos que se dieron durante los dos últimos meses del anterior sexenio, lo que resultó en perjuicio de la educación, cuya situación de cada uno ya se está analizando.

Dina Maybe Castillo Enriquez, jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo en el Municipio, explicó el por qué la falta de profesores en grupo.

"En los dos últimos meses del gobierno pasado se extendieron gran cantidad de nombramientos, generando un grave problema, los cuales no tienen validez y no porque no se los demos, sino porque son movimientos que no estaban permitidos de una manera legal o fueron firmados indebidamente por otras personas".

Pero se está analizando cada faltante de maestro en los centros de trabajo para que sean cubiertos a partir del mes de enero, los cuales después de una revisión, son en promedio 14 los detectados hasta el momento.

Los nombramientos que se extendieron fueron desde docentes, directores, supervisores, y esto fue en perjuicio de algunas escuelas, porque al quitar a un maestro de grupo, los padres de familia tienden a buscarles otra escuela.