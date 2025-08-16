Temen accidentes por caída de árboles

Vecinos del fraccionamiento Fovissste, temen que alguien resulte lesionado, debido a la caída de árboles en ese asentamiento.

Se trata del módulo habitacional de burócratas más antiguo de Río Bravo, cuyas áreas verdes, sobrepasan las cinco décadas.

Por ende la población de árboles presenta los estragos del paso de los años y deterioro causado por el clima.

Fue la vecina Norma Espino, quien alertó sobre la caída de brazos de árbol en ese sector.

"Se acaba de caer un tronco de árbol iba pasando un vecino", dio la voz de alarma.

La señorita Karen Guerra es otra afectada por esta situación.

"Susto y justo ahí estuve parada comprando una paleta, dos minutos antes" de la caída del brazo de un árbol la tarde del jueves.

El llamado es al director de Servicios Primarios, Otoniel García Salinas, para que envíe cuadrilla para poda de los árboles que representen un riesgo.



