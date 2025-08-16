Temen vecinos a cables eléctricos

Temen electrocución vecinos de Haciendas.

Riesgo de un accidente grave por electrocución debido a cables expuestos se vive en fraccionamiento Hacienda Las Brisas 2.

La joven Laura Vázquez, residente de ese sector al nor-oriente, fue quien alertó sobre las líneas eléctricas saliendo de un registro subterráneo.

El reporte de cables eléctricos expuestos fue en calle Mar Rojo, alegando los vecinos que la CFE hace caso omiso a la queja.

Otra vecina Maleny Vázquez, indicó que está situación no es privativa de Haciendas:

"Eso mismo paso en la Río Suchiate hace meses y CFE hizo lo mismo, nunca vinieron tuvieron que pagar entre los afectados para restaurar y de pilon se molestaron.

"Ya querían multar por abrir el registro que solo ellos tenian ese derecho en pocas palabras no ayudan", fustigó residente de Hacienda Las Brisas 3.

Se desconoce el porqué en sendos casos los cables han quedado expuestos, pues podría tratarse de actos vandálicos o conexiones no autorizadas por la paraestatal.



