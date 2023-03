Se mantienen costos en Oficina Fiscal del Estado

No se han aplicado aumentos en juego de placas y engomado en la Oficina Fiscal del Estado.

SIN NUEVOS COSTOS

Datos recabados de primera mano, de voz del doctor Rogelio Salinas, jefe de la dependencia de gobierno en la localidad, permiten informar que, el sistema no ha arrojado nuevos costos sobre derechos de control vehicular.

Aclarando que el juego de placas, es opcional adquirir las de color guinda si se pagaron las anteriores del año pasado, por lo que el engomado el costo es de mil 307, y si incluye las placas mil 671.

En los casos en los que se mantienen adeudos, como por ejemplo que la licencia no se encuentre al corriente, entonces debe pagar mil 867 pesos, añadiendo que esto no descarta un posible incremento en placas y el engomado, pero por el momento no.