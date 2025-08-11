Pide OF ponerse al corriente

La Oficina Fiscal del Estado emitió nuevo llamado a conductores, para que eviten multas y recargos en cuanto a derechos de control vehicular, se pongan al corriente, y en el caso de los motociclistas, aprovechen los descuentos.

Entrevistado por el reportero, el doctor Rogelio Salinas Rivera, jefe de la dependencia en el Municipio, dijo que, durante el presente mes, solo se presentaron algunos ajustes.

"Solo se registraron algunos ajustes en cuestión de derechos de control vehicular en este 2025, cuyo canje de placas tiene un costo de 2 mil 688 pesos, que incluye el aumento por el recargo".

El resto, como la licencia de conducir, tiene un costo de 1 mil 697 pesos, la de aprendiz 905, la de motociclista en 1 mil 358, igual que la de servicio público.

"Les queremos recordar que, a partir del 1 de agosto, por decreto, se aplica un descuento a motociclistas de 870 pesos en el pago por derecho vehicular".