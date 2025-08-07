Apagones son más frecuentes

Apagones, cada vez más persistentes, en el suministro de la energía eléctrica siguen ocasionando la paralización en los servicios de atención, afectando directamente al ciudadano.

Como ha venido ocurriendo en dependencias de Gobierno del Estado en el Municipio, ubicadas en la zona centro de la ciudad, como en la Oficina Fiscal del Estado, Registro Civil, y Secretaría de Bienestar Social.

En menos de un mes se han registrado, cuando menos, cinco fallas, las cuales, en algunos de los casos, se han prolongado por espacio de varias horas, inclusive de un día para otro, como el más reciente.

Entrevistados algunos de los servidores públicos, como el doctor Rogelio Salinas Rivera, dijo al respecto que...

"El hecho de que no podamos contar con el servicio de la energía eléctrica en el sector afecta que no podamos laborar, porque todos los equipos y trámites están enlazados mediante sistema en los equipos de cómputo".

Reconoció que el contribuyente acude a la dependencia con la esperanza de realizar algún pago o trámite, que se ve afectado, lo cual genera algún tipo de molestia.

"Les pedimos paciencia, como el día de hoy que prescindimos del servicio de la energía eléctrica desde la apertura de las oficinas, hasta que, luego de hacer el reporte, personal de la CGE acudió a restablecerlo".