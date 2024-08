Le construirán un cuarto: Ayudan altruistas a discapacitado

Persona con limitaciones físicas graves que permanece postrado en silla de ruedas y en recóndito paraje, fue localizado y ayudado por grupo de altruistas.

"Compartimos con él despensa, el pan y la sal con un pollito asado porque tenía antojo; igualmente te compartiremos parte de su vida y sus necesidades para, si está en tus posibilidades, compartas bendición con él. Nuestro amigo Bernardino cuenta con un problema en su columna, mismo que no le permite que sus piernas tengan fuerza para poder mantenerse en pie; este problema lo tiene ya por 17 años aproximadamente, ya que sufrió un accidente y por tal motivo no puede trabajar y su economía es muy mala", dijo Agustín López Cuevas, de fundación "Ayuda por Amor".

"Él vive en una casita fabricada con pedacitos de madera que le regaló un vecino que pepena en el basurero municipal; su casita se moja toda, ya que no tiene un techo digno, no cuenta con estufa y cocina, ocupa cocinar con lumbre que hace con pedazos de madera, no cuenta con luz eléctrica", dijo con tono de desaliento López Cuevas.

"Nosotros como fundación nos comprometimos ya para construir un muro para poder poner la mufa y pueda tener electricidad, que tanta falta le hace para poder mantener alimentos refrigerados. El segundo compromiso será construirle un cuartito de madera con piso y techo digno. Para dichas obras estaremos tocando puertas para que se unan a esta noble causa. Si tú deseas poner tu granito de arena puedes contactarte por mensaje a nuestra página fundación "Ayuda Por Amor"; puedes cooperar con una lamina, un bulto de cemento, un triplay, algunos barrotes", expuso.

La persona con discapacidad vive en calle Miguel Morales, colonia Estelita Guajardo.