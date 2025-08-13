Rematan pasta dental boletinada

Consumidores reportaron la mañana del martes que algunos establecimientos como tiendas expréss, rematan pasta dental envuelta en alerta sanitaria.

En sucursales ubicadas en fraccionamientos Praderas del Sol y Satélite, se ha detectado que se expende el dentífrico en polémica.

Se trata de la pasta dental Colgate Clean Mint, la cual por instrucciones de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, se debió retirar.

El pasado 6 de agosto, Cofepris emitió aviso en el cual llama a suspende la venta y uso de este producto.

Las razones esgrimidas por la autoridad federal en materia sanitaria, fueron las siguientes:

"De acuerdo con lo reportado, entre los síntomas que puede causar este producto están: inflamación en encías, sensibilidad dental, aftas o forúnculos, así como reacción alérgica a los ingredientes

"Esta autoridad sanitaria recomienda suspender su uso de inmediato y reportar cualquier síntoma a través del siguiente enlace: https://tramiteselectronicos03.cofepris.gob.mx/TecnoVigilancia/NotificacionPaciente.aspx", sentenció.

Aunque ´esta autoridad sanitaria concedió un plazo de 30 días naturales para retirar el producto de los puntos de venta en los que se comercializó", se sigue vendiendo, de acuerdo a lo señalado por la consumidora Perla Bosques.

El aviso no habla de lotes en específico, solo llama a dejar de usar y de vender el artículo de higiene bucal.

En uno de estos establecimientos expréss se aprecia la oferta de este artículo en 5 pesos la unidad con un 66 por ciento de descuento en pleno desafío a la disposición sanitaria.