Adolescentes provocan incendios en Misiones de Río Bravo

Río Bravo, Tam.- Este invierno ha sido más seco de lo normal, provocando varios incendios en terrenos baldíos y áreas con maleza, como si fuera pleno verano.

Además de las quemas accidentales, algunos jóvenes han sido vistos iniciando incendios de manera intencional.

Vecinos del fraccionamiento Misiones del Puente reportaron que durante la madrugada de este miércoles un grupo de adolescentes prendió fuego en distintos puntos.

"Andan unos güercos en bolita prendiendo lumbre, pasaron aquí por la San Judas y acababan de venir a apagar un incendio los bomberos, iban rumbo a la Santa Joaquina", comentó una vecina.

Otra residente, Yudith Garza, relató: "Como a la 1:30 am vimos una bolita de fuego en medio del pastizal de la entrada, pero estaba muy oscuro y no se veía bien. No sé qué ganan con eso, ya están incendiando en todas partes de Río Bravo".

Vecinos lograron captar al grupo de adolescentes, de entre 16 y 18 años, que por las noches prenden fuego en la zona, afectando la calidad del aire, la fauna y poniendo en riesgo casas y vehículos.