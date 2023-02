Comercializan ilegalmente Prostalif; alerta Cofepris

Río Bravo, Tam.

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanza una alerta a la población en general sobre la comercialización indebida en el país del producto Prostalif.

Ese artículo que se ostenta con el registro sanitario número 020P99 SSA VI en presentación de caja con 60 cápsulas se comercializa en la página electrónica https://prostalif.com.mx/ y otros sitios web, además, se promociona en medios de comunicación como medicamento herbolario.

De acuerdo a la publicidad de ese producto, se le atribuyen propiedades para el tratamiento de alteraciones provocadas por el agrandamiento de la próstata (hiperplasia prostática benigna), como son sensación de vaciamiento incompleto de orina, interrupción constante del sueño para levantarse a orinar (nocturia), chorro débil y urgencia urinaria, entre otros; así como ayudar en reducir el tamaño de la próstata.

Sobre eso, la Cofepris informa que el Prostalif no cuenta con registro sanitario emitido por esta autoridad sanitaria, por lo que no se tiene evidencia del contenido de las materias primas (ingredientes) y del proceso de su fabricación, además, se desconoce si cuenta con estudios que avalen su calidad, seguridad y eficacia, por lo que no debe ser consumido por las personas, ya que representa riesgo a la salud.